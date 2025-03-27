Водителю из Саратовской области назначили обязательные работы после гибели пешехода в ДТП
Суд в Саратовской области вынес приговор 43-летнему водителю по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Трагедия произошла 11 августа 2024 года в городе Ртищево. Фигурант, следуя за рулем Lada по улице Зои Космодемьянской, сбил 58-летнего прохожего. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
Автомобилиста признали виновным. Ему назначили наказание в виде принудительных работ на один год.
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