Водителю иномарки удалось выжить после аварии на мосту в Пензе

ДТП с участием двух иномарок произошло накануне ночью на мосту на улице Боровицкого в Пензе. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на группу автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что дорогу на мосту не смогли поделить между собой водители автомобилей Renault Logan и Renault Duster. Последняя машина после удара вылетела с проезжей части и перевернулась на крышу.

Ни один из водителей не пострадал. Медики оказали помощь пострадавшим на месте, после чего отпустили их домой.