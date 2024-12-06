Водителю иномарки удалось выжить после аварии на мосту в Пензе
ДТП с участием двух иномарок произошло накануне ночью на мосту на улице Боровицкого в Пензе. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на группу автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, что дорогу на мосту не смогли поделить между собой водители автомобилей Renault Logan и Renault Duster. Последняя машина после удара вылетела с проезжей части и перевернулась на крышу.
Ни один из водителей не пострадал. Медики оказали помощь пострадавшим на месте, после чего отпустили их домой.
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