Водителю грузовика назначили принудительные работы за смертельное ДТП под Курганом

Суд Курганской области признал водителя большегруза виновным в дорожно-транспортном происшествии, случившемся на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Мужчина нарушил правила безопасности движения, что привело к гибели другого водителя. Об этом сайту URA.RU сообщили в Далматовском районном суде Курганской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля марки «МАЗ» при совершении обгона выехал на встречную полосу в условиях ограниченной видимости из-за дыма. Произошло столкновение с автомобилем «БЕЛАВА», водитель которого от полученных травм скончался.

«Суд признал водителя МАЗа виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ», — отметили в суде.

Шоферу назначили наказание в виде принудительных работ и обязали выплатить матери погибшего компенсацию в размере миллиона рублей.