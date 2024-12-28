Водителю грузовика, который насмерть сбил подростка в Златоусте, избрали меру пресечения

Водителя грузовика, который насмерть сбил 16-летнего подростка в Златоусте, не стали заключать под стражу. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине избрали более мягкую меру пресечения — обязательство о явке. На решение повлияло то, фигурант имеет 43-летний стаж вождения и ни разу не получал штрафов, поэтому его нельзя назвать злостным нарушителем. Кроме того, нет предпосылок считать, что он попытается скрыться от следствия.

Напомним, авария произошла утром 27 декабря. Грузовик ЗИЛ сбил подростка, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП юноша скончался в больнице.

После ДТП водителя задержали. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.