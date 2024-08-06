Водителю экскаватора, по вине которого погибли два человека, вынесли приговор в Тюменской области

В Тюменской области суд вынес приговор водителю экскаватора-погрузчика, по вине которого погибли два человека. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Еще в январе 2023 года мужчина проводил дорожные работы по уборке снега в Тобольске. Во время движения задним ходом он не уступил дорогу автомобилю Nissan и столкнулся с ним. Два человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте.

Подсудимого признали виновным и приговорили к принудительным работам сроком на 3,5 года и выплате компенсации родственникам погибших.