Водителю экскаватора, по вине которого погибли два человека, вынесли приговор в Тюменской области

В Тюменской области суд вынес приговор водителю экскаватора-погрузчика, по вине которого погибли два человека. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Еще в январе 2023 года мужчина проводил дорожные работы по уборке снега в Тобольске. Во время движения задним ходом он не уступил дорогу автомобилю Nissan и столкнулся с ним. Два человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте.

Подсудимого признали виновным и приговорили к принудительным работам сроком на 3,5 года и выплате компенсации родственникам погибших.

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