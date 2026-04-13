Водитель автобуса, по вине которого пострадала женщина, получил наказание в Кузбассе

В Топкинском округе Кемеровской области водитель междугороднего автобуса не заметил сужение дороги из-за ремонта и на полном ходу врезался в стоящий тягач. Авария произошла еще в 2024 году на 234–235 километре трассы Р-255 «Сибирь», написал сайт vse42.ru .

Водитель автобуса Golden DRAGON, который ехал в Кемерово, не обратил внимание на изменения дорожной обстановки — впереди шли ремонтные работы, дорога сужалась, был организован реверсивный режим движения. Мужчина превысил безопасную скорость и врезался в стоящий тягач «MAN».

В результате удара одна из пассажирок автобуса получила серьезные травмы головы, тела и конечностей. Медики оценили их как тяжкий вред здоровью.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание — два года ограничения свободы.