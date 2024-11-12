Водителя заключили под стражу по делу о ДТП с гибелью ребенка в Ленобласти

Суд избрал меру пресечения 20-летнему автомобилисту, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в Ленобласти. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в поселке имени Морозова Всеволожского района. Согласно данным надзорного ведомства, водитель сбил ребенка и скрылся с места, не оказав пострадавшему помощь.

Несовершеннолетний скончался от полученных травм. Фигуранта заключили под стражу до 9 января.