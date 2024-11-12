Водителя заключили под стражу по делу о ДТП с гибелью ребенка в Ленобласти
Суд избрал меру пресечения 20-летнему автомобилисту, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в Ленобласти. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Трагедия произошла в поселке имени Морозова Всеволожского района. Согласно данным надзорного ведомства, водитель сбил ребенка и скрылся с места, не оказав пострадавшему помощь.
Несовершеннолетний скончался от полученных травм. Фигуранта заключили под стражу до 9 января.
Подразделение ВСУ в полном составе сдалось в плен на Кураховском направлении
Новые очистные сооружения построят в Подмосковье в 2026 году
Один из задержанных в Московской области сторонников АУЕ отбывал срок за убийство
Суд оставил экс-ведущую «Вестей» в списке иноагентов
В администрации Лобни обсудили планы по благоустройству
Жителей Котельников пригласили на пробежки в Кузьминский лесопарк
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте