Водителя внедорожника задержали после ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде дорожные полицейские задержали водителя, устроившего серьезное ДТП у колеса обозрения. Там внедорожник снес ограждения и лавочки, написало НИА «Нижний Новгород» .

После аварии водитель скрылся с места происшествия, но был задержан правоохранителями по горячим следам. За рулем находился 58-летний мужчина. На него составили протоколы за оставление места ДТП и повреждение дорог и иных сооружений.

Водитель объяснил произошедшее тем, что не справился с управлением. Он также подчеркнул, что в момент ДТП был трезв.