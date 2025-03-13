Водителя внедорожника задержали после ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде дорожные полицейские задержали водителя, устроившего серьезное ДТП у колеса обозрения. Там внедорожник снес ограждения и лавочки, написало НИА «Нижний Новгород».
После аварии водитель скрылся с места происшествия, но был задержан правоохранителями по горячим следам. За рулем находился 58-летний мужчина. На него составили протоколы за оставление места ДТП и повреждение дорог и иных сооружений.
Водитель объяснил произошедшее тем, что не справился с управлением. Он также подчеркнул, что в момент ДТП был трезв.
Замглавы Серпухова провела плановый выезд по обращениям жителей
Сбежавшие из Курской области украинские боевики бросили оружие и бронетехнику
Подмосковная теннисистка вышла в полуфинал международного турнира
Глава Люберец проверил строительство поликлиники на 300 посещений в смену
Врип главы Серпухова провел встречу с жителями в школе № 13
Российские бойцы начали создавать анонсированную Путиным санитарную зону в Сумской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте