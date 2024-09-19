Водителя снегохода осудили за пьяное ДТП с пострадавшим в ЯНАО

В Надымском районе осудили водителя снегохода, который пьяным устроил ДТП с одним пострадавшим. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

Авария произошла в феврале прошлого года, пьяный мужчина сел за руль снегохода и повез пассажира. В итоге он врезался в припаркованный грузовик.

Пассажир снегохода получил серьезные травмы, а водителя приговорили к трем годам колонии-поселения.

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