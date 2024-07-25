Водителя, сбившего девочку из-за застрявшего в педали сланца, осудили в Челябинске

Жителя Челябинска осудили на 3,5 года колонии-поселения за наезд на девочку. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

На улице Энергетиков водитель Mitsubishi не смог затормозить из-за застрявшего в педали сланца и врезался в Renault, который стоял перед зеброй и пропускал пассажиров. Вторая машина от удара сбила девочку-пешехода.

Водитель Mitsubish с места ДТП сбежал. Вскоре его задержали, он частично компенсировал пострадавшей моральный вред, выплатив 30 тысяч рублей. Мужчину приговорили к 3,5 года колонии-поселении, с него также взыскали 1,2 миллиона рублей.