Водителя с поддельными правами задержали в Саратове

Правоохранители задержали в Саратове водителя иномарки, который использовал поддельное удостоверение. Об этом сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Машину остановили на Ново-Астраханском шоссе. Согласно данным ведомства, 56-летний автомобилист предъявил документы, в которых полицейские усмотрели признаки подделки. Их догадки подтвердила экспертиза.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить лишение свободы на срок до года.