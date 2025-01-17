Водителя с поддельными правами задержали в Саратове

Фото: РИА «Новости»

Правоохранители задержали в Саратове водителя иномарки, который использовал поддельное удостоверение. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Машину остановили на Ново-Астраханском шоссе. Согласно данным ведомства, 56-летний автомобилист предъявил документы, в которых полицейские усмотрели признаки подделки. Их догадки подтвердила экспертиза.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить лишение свободы на срок до года.

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