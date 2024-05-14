Водителя с крупной партией наркотиков задержали в Пензенской области | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 10:43 Водителя с крупной партией наркотиков задержали в Пензенской области

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Сотрудники полиции Пензенской области задержали 56-летнего мужчину, который перевозил на автомобиле крупную партию наркотиков. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, машину остановили на трассе М-5 «Урал». Во время обысков правоохранители обнаружили в багажнике под запасным колесом два пакета с синтетическими запрещенными веществами массой более двух килограммов.

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Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело.