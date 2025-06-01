Водителя привлекли к ответственности за шутку друзей с перевернутыми госномерами в Петербурге

Правоохранители из Санкт-Петербурга остановили автомобиль, чей владелец стал жертвой розыгрыша приятелей. Шутка с перевернутыми госномерами привела 21-летнего водителя к административной ответственности. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фотография, где видно транспортное средство с измененными номерными знаками, распространилась в социальных сетях. Это привлекло внимание сотрудников полиции, которые оперативно отреагировали на нарушение.
В четверг, 29 мая, молодого человека доставили в отдел для проведения разбирательства. Помимо этого, ему предъявили обвинения в неуплате штрафов и отсутствии полиса ОСАГО.
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