Водителя, повредившего шесть машин при ДТП в Петербурге, нашли мертвым

В ночь на 9 апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. Подробности сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением. Машина наехала на бордюрный камень, вылетела на газон и врезалась в металлический забор.

В результате столкновения повреждены шесть машин. Когда медики прибыли на место, водитель находился за рулем, но не подавал признаков жизни. Причины смерти устанавливаются.