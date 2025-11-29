Водителя осудили за гибель пешехода от буксировочного троса в Кузбассе

Суд в Кемеровском округе вынес приговор водителю, по вине которого погиб пешеход. Подробности сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на МВД РФ по региону.

По информации полиции, в декабре прошлого года фигурант за рулем ГАЗ-24 буксировал ВАЗ-21102 на трассе. При приближении к «зебре» автомобилист попытался объехать пешеходов по встречной полосе, но буксируемая машина потеряла управление и пошла в противоположную сторону.

В результате гибкая сцепа, натянутая между транспортными средствами, задела 22-летнего мужчину. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Водителю назначили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на 3,5 года.