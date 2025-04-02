Водителя осудили за ДТП с пострадавшим в Курганской области
Суд вынес приговор 62-летнему жителю Курганской области по делу о ДТП с пострадавшим. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Установлено, что осенью 2024 года, фигурант, следуя по селу Кетово на HAVAL M6, столкнулся с грузовиком, который ехал впереди. В результате пассажир иномарки получил тяжелые травмы.
Виновнику ДТП назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
ЦУР «Бизнес» помог компаниям в Химках и Лобне получить дополнительные мощности
Делегация из Мытищ посетила город-побратим Ангарск
Стали известны четыре опаснейшие ошибки тех, кто находит чужие банковские карты
Юная жительница Лобни стала лауреатом областного конкурса народного танца
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте