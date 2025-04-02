Водителя осудили за ДТП с пострадавшим в Курганской области

Суд вынес приговор 62-летнему жителю Курганской области по делу о ДТП с пострадавшим. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что осенью 2024 года, фигурант, следуя по селу Кетово на HAVAL M6, столкнулся с грузовиком, который ехал впереди. В результате пассажир иномарки получил тяжелые травмы.

Виновнику ДТП назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.