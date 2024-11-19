Водителя осудили на Ямале за взятку дорожному полицейскому
В Салехарде осудили мужчину, который дал взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.
В марте пьяного водителя задержали полицейские. Чтобы избежать ответственности, он попытался откупиться и предлагал сотруднику ДПС 1,9 тысячи рублей.
Полицейский деньги не взял, но факт попытки взятки зафиксировал. Водителя осудили и приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей.
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