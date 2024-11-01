Водителя, накопившего более 200 штрафов, задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге поймали водителя, который накопил более 200 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области
В задержании нарушителя помогла система «Паутина», которая позволяет отслеживать всех нарушителей с неоплаченными штрафами и пути их следования. Сотрудникам ДПС поступил сигнал об одном из таких водителей.
Мужчина за рулем Volkswagen без номеров только за два месяца сумел собрать более 200 штрафов. Его задержали на Шефской улице, теперь нарушителю предстоить оплатить все квитанции.
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