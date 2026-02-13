Водителя мусоровоза осудили за смерть пешехода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд вынес приговор водителю мусоровоза, который сбил пешехода. Об этом написала «Мойка78» .

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что привело к смерти человека по неосторожности (часть 3 статьи 264 УК РФ). Согласно материалам дела, в августе 2025 года водитель мусоровоза наехал задним ходом на пешехода в одном из дворов Адмиралтейского района. Пострадавшая, женщина около 50 лет, скончалась в больнице в тот же день.

Свою вину подсудимый признал, однако отметил, что в момент ДТП погибшая была в наушниках, как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 февраля.

Суд приговорил водителя к двух годам и восьми месяцам в колонии-поселении и лишил его прав на два года. Под стражу мужчину взяли прямо в зале суда. Семья погибшей получит от АО «Автопарк № 1 „Спецтранс“», где работал подсудимый, 3,7 млн рублей.