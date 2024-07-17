Водителя мотоцикла доставили в больницу в тяжелом состоянии после ДТП в Петербурге

Авария с участием мотоциклиста произошла накануне на улице Взлетной в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

У дома № 14 28-летний водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего упал в кювет, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится расследование.