Водителя Мосавтодора обвинили в грубости к детям, но проверка раскрыла неожиданную правду
Жительница подмосковной Истры обвинила водителя Мосавтодора в том, что он якобы ударил ее малолетнего сына о кресло, а затем высадил из автобуса. Компания провела проверку и данный факт подтвердила лишь частично, видео из салона автобуса поступило в распоряжение редакции 360.ru.
В Мосавтодоре рассказали, что сразу же после получения жалобы опросили очевидцев и просмотрели записи с камер.
По результатам проверки выяснилось, что во время поездки несколько несовершеннолетних пассажиров вели себя шумно, между ними завязалась потасовка.
Подростки раскачивали сиденья в разные стороны, ломали спинки. Это заметно на видео из салона. Водитель сделал им замечание и предупредил, что в случае повторного нарушения он имеет право высадить из автобуса согласно правилам.
В итоге мужчина все же остановил транспорт и велел несовершеннолетним выйти.
«Мы понимаем, что водитель отреагировал чересчур резко, но сведений о каком-либо избиении несовершеннолетних не подтверждаем», — заявили в Мосавтодоре.
В ведомстве добавили, что с водителем проведут профилактическую беседу, чтобы подобные ситуации не повторялись.
