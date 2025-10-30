Водителя Мосавтодора обвинили в грубости к детям, но проверка раскрыла неожиданную правду

В Мосавтодоре опровергли сообщения об избиении ребенка водителем автобуса

Жительница подмосковной Истры обвинила водителя Мосавтодора в том, что он якобы ударил ее малолетнего сына о кресло, а затем высадил из автобуса. Компания провела проверку и данный факт подтвердила лишь частично, видео из салона автобуса поступило в распоряжение редакции 360.ru.

В Мосавтодоре рассказали, что сразу же после получения жалобы опросили очевидцев и просмотрели записи с камер.

По результатам проверки выяснилось, что во время поездки несколько несовершеннолетних пассажиров вели себя шумно, между ними завязалась потасовка.

Подростки раскачивали сиденья в разные стороны, ломали спинки. Это заметно на видео из салона. Водитель сделал им замечание и предупредил, что в случае повторного нарушения он имеет право высадить из автобуса согласно правилам.

В итоге мужчина все же остановил транспорт и велел несовершеннолетним выйти.

«Мы понимаем, что водитель отреагировал чересчур резко, но сведений о каком-либо избиении несовершеннолетних не подтверждаем», — заявили в Мосавтодоре.

В ведомстве добавили, что с водителем проведут профилактическую беседу, чтобы подобные ситуации не повторялись.

