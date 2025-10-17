Водителя машины каршеринга задержали по делу о ДТП с гибелью пешехода в Ленобласти

Правоохранители задержали в Ленобласти 29-летнего водителя каршерингового автомобиля, подозреваемого в смертельном ДТП. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в Ломоносовском районе мужчина, управляя взятой напрокат машиной Belgee X50, сбил 70-летнюю женщину. Автомобилист попытался скрыться, но врезался в кювет и перевернулся. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Позже предполагаемого виновника задержали. В полиции выяснили, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.