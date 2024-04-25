Водителя лесовоза будут судить за ДТП с пострадавшим в Челябинской области | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 15:17 Водителя лесовоза будут судить за ДТП с пострадавшим в Челябинской области

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Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя лесовоза, передали в Кыштымский горсуд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, из-за которого произошла авария. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Согласно данным надзорного ведомства, автомобилист, не имея права на управление спецтехникой, сел за руль и допустил столкновение с грузовиком. Его отбросило на иномарку, из-за чего та сбила 16-летнего велоспортсмена.

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Подросток серьезно пострадал. В ближайшее время инициатор ДТП предстанет перед судом.