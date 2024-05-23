Водителя, который устроил массовое ДТП на парковке в Краснодаре, задержали

В Краснодаре полицейские задержали водителя Hyundai Santa Fe, который устроил массовое ДТП на парковке по улице Бочарникова. Об этом сообщил «Царьград» , ссылаясь на региональный главк МВД.

Житель города Лиски Воронежской области потерял управление и наехал на бордюрный камень, а также на семь припаркованных автомобилей. Во время допроса водитель признался, что перепутал педали тормоза и газа, а место ДТП покинул из-за испуга.

Теперь нарушителю ПДД грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест.