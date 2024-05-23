Водителя, который устроил массовое ДТП на парковке в Краснодаре, задержали

В Краснодаре полицейские задержали водителя Hyundai Santa Fe, который устроил массовое ДТП на парковке по улице Бочарникова. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на региональный главк МВД.
Житель города Лиски Воронежской области потерял управление и наехал на бордюрный камень, а также на семь припаркованных автомобилей. Во время допроса водитель признался, что перепутал педали тормоза и газа, а место ДТП покинул из-за испуга.
Теперь нарушителю ПДД грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест.
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