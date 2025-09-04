Водителя катера задержали после гибели пассажира в канале Грибоедова в Санкт-Петербурге

Правоохранители из Северной столицы задержали водителя пассажирского катера, пассажир которого упал в воду и утонул. Об этом сайту Neva.Тoday сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, в ночь на 1 сентября пьяный мужчина управлял катером, на борту которого находились два пассажира. Предварительно, водитель пришвартовал судно в месте, не предназначенном для высадки пассажиров, отметил телеканал «Санкт-Петербург».

При попытке выйти на берег в канале Грибоедова один из пассажиров оступился и упал в канал, в результате чего утонул. В настоящее время продолжается проверка, решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.