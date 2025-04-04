Водителя из Кузбасса заключили под стражу за гибель женщины и младенца в ДТП

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который насмерть сбил женщину 40 лет и шестимесячного младенца в городе Ленинске-Кузнецкий. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на Объединенном пресс-центр судов Кемеровской области.

По данным ведомства, водитель будет находиться под стражей до 1 июня 2025 года. Против него завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть двух человек по неосторожности. При этом нарушитель не имел права управлять транспортным средством и был пьян.

Обвиняемый и его адвокат просили суд назначить более мягкую меру наказания, которая не связана с лишением свободы.