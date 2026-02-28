Водителя иномарки зажало в салоне после столкновения с автобусом в Ленобласти
Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла авария с участием общественного транспорта. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
Согласно данным ведомства, автомобиль «Джили Атлас» столкнулся с пустым автобусом ПАЗ. В результате аварии водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне.
Спасатели оперативно извлекли пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. Вместе с водителем в больницу попал и его пассажир. Проводится проверка.
