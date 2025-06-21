Водителя грузовика осудили за ДТП с тремя погибшими в Нижегородской области

Суд вынес приговор жителю Краснодарского края по делу о смертельном ДТП. Авария произошла летом 2024 года на нижегородской трассе, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Установлено, что фигурант, управляя грузовиком, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Audi. Водитель и два пассажира иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью.
Автомобилисту назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии-поселении.
Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Можайском округе
Статус страны — гостя ПМЭФ-2026 получила Саудовская Аравия
Медведев посоветовал Израилю отказаться от ядерной программы вместе с Ираном
Мордашов рассказал о своей самой крупной ошибке в бизнесе
Дядя задушил 16-летнюю племянницу и бросил ее труп в лесу под Краснодаром
Экс-порноактриса Бавель рассказала об угрозах от игрока «Барселоны» Ямаля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте