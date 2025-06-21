Водителя грузовика осудили за ДТП с тремя погибшими в Нижегородской области

Суд вынес приговор жителю Краснодарского края по делу о смертельном ДТП. Авария произошла летом 2024 года на нижегородской трассе, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что фигурант, управляя грузовиком, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Audi. Водитель и два пассажира иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью.

Автомобилисту назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии-поселении.