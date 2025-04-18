Водителя фургона осудили за гибель семьи сотрудника МСЧ в аварии

Игринский районный суд вынес приговор 55-летнему жителю Ижевска, которого признали виновным в смертельном ДТП. В результате аварии погибла семья из трех человек. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртской Республики.
Следователи установили, что утром 11 декабря 2024 года на федеральной трассе обвиняемый за рулем фургона ГАЗ столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, в котором находилась семья сотрудника МЧС. Спасатель, его жена и дочь получили смертельные травмы и погибли на месте аварии.
Виновнику ДТП назначили три года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, работодатель осужденного выплатит потерпевшим три миллиона рублей компенсации морального вреда.
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