Водителя фургона осудили за гибель семьи сотрудника МСЧ в аварии

Игринский районный суд вынес приговор 55-летнему жителю Ижевска, которого признали виновным в смертельном ДТП. В результате аварии погибла семья из трех человек. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртской Республики.

Следователи установили, что утром 11 декабря 2024 года на федеральной трассе обвиняемый за рулем фургона ГАЗ столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, в котором находилась семья сотрудника МЧС. Спасатель, его жена и дочь получили смертельные травмы и погибли на месте аварии.

Виновнику ДТП назначили три года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, работодатель осужденного выплатит потерпевшим три миллиона рублей компенсации морального вреда.