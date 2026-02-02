Водителя, чей прицеп стал причиной ДТП под Красноярском, лишили прав в 2025 году

Водителя грузовика, прицеп которого стал причиной смертельного ДТП в Красноярском крае, ранее лишили водительских прав. Об этом сообщили в региональном главке МВД .

Как уточнил начальник Госавтоинспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю Сергей Молявко, авария произошла в Рыбинском муниципальном округе и унесла жизни пяти человек. Среди погибших — трое несовершеннолетних, а также молодые люди 18 и 31 года. Еще шестерых пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По данным полиции, за рулем грузового автомобиля Iveco находился 50-летний мужчина, которого ранее лишили права управления транспортом за вождение в пьяном виде. Срок лишения истек в августе, однако водитель так и не восстановил удостоверение и не имел законных оснований садиться за руль.

Напомним, авария произошла на 965 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», где столкнулись пассажирская «Газель» и грузовик. Жертвами аварии стали сотрудник ФСИН и четыре кандидата на поступление в вуз.