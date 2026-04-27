Водителя большегруза отправили в колонию за гибель двух человек в аварии на Кубани

Красноармейский районный суд Краснодарского края вынес приговор по делу о ДТП на 65-м километре трассы Тимашевск — Полтавская. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» .

По данным правоохранителей, 20 ноября 2025 года водитель тягача выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Ford Transit. В результате аварии шофер и пассажир фургона погибли на месте. Виновник признал свою вину.

Суд назначил ему 4 года 6 месяцев колонии-поселения и 3 года лишения права управления транспортом. Также с осужденного взыскали по 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу каждого потерпевшего.