Водителя без прав задержали в Ленобласти после погони

Водитель ВАЗ-2110 пытался скрыться от преследования полицейских в Ленобласти. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 19-летний юноша управлял автомобилем без соответствующих прав. После погони его нашли в деревне Верхние Осельки. Помимо нарушителя, были задержаны трое местных жителей, которые агрессивно мешали работе правоохранителей.
В отношении автомобилиста составили административные протоколы. Сегодня, 17 октября, водителя доставили в суд.
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