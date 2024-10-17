Водителя без прав задержали в Ленобласти после погони

Водитель ВАЗ-2110 пытался скрыться от преследования полицейских в Ленобласти. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 19-летний юноша управлял автомобилем без соответствующих прав. После погони его нашли в деревне Верхние Осельки. Помимо нарушителя, были задержаны трое местных жителей, которые агрессивно мешали работе правоохранителей.

В отношении автомобилиста составили административные протоколы. Сегодня, 17 октября, водителя доставили в суд.