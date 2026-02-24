Водителя автомобиля «Урал» осудили за наезд на двух рабочих в ЯНАО

В Лабытнанги (ЯНАО) водителя автомобиля «Урал» осудили за наезд на двух рабочих, произошедший в октябре 2025 года. Один из пострадавших погиб, другой получил травмы средней степени тяжести, написало URA.RU .

По информации окружного следственного комитета, в ночное время на 1221 километре автодороги «Сургут — Салехард» водитель осуществлял маневрирование задним ходом и не обеспечил должный контроль за обстановкой в рабочей зоне. Это привело к наезду на рабочих.

Фигуранту назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Также он лишен права управлять транспортными средствами на полгода.