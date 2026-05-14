Водителя автобуса заключили под стражу по делу о смертельном ДТП в ХМАО

Когалымский городской суд в ХМАО избрал меру пресечения водителю автобуса, который устроил ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Авария произошла 10 мая на трассе Сургут — Когалым. Автобус, перевозивший сотрудников предприятия, столкнулся с легковым автомобилем. В результате водитель и пассажир легковушки погибли, еще три человека получили травмы.

Предполагаемого виновника происшествия заключили под стражу на два месяца. Расследование продолжается.