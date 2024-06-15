Водители в Коврове придумали криминальный бизнес на дорожных ямах

Чиновник Волков обвинил водителей в Коврове в желании нажиться на дорожных ямах

Водителей из Владимирской области обвинили в желании заработать на дорожных ямах. На такие случаи призвал обратить внимание глава управления городского хозяйства администрации Сергей Волков, его слова передало «Знамя труда» .

«Некоторые водители пытаются нажиться на тех ямах, которые существуют», — процитировали его слова в издании.

По данным Волкова, местные автомобилисты, когда попадают в яму и повреждают машину, заказывают экспертизу у пристрастных экспертов. Специалист предоставляет отчет о повреждении половины ходовой части транспортного средства. Дело доходит до суда, где якобы потерпевший требует с управления городского хозяйства сумму на ремонт — 200-400 тысяч.

«Сейчас мы уходим в судебную экспертизу, которая выявляет: сумма ремонта — всего 20 тысяч. Все остальное — попытка расхищения казны. В Коврове, как выяснилось, это уже практически бизнес, причем бизнес преступный», — отметил Волков.

Он отметил, что нужно жестко реагировать на такие происшествия.

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