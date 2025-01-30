Водители устроили драку из-за парковочного места в Петербурге

В одном из дворов Красногвардейского района Санкт-Петербурга произошла драка между двумя водителями из-за парковочного места. Во время ссоры один из них использовал нож, а второй — травматический пистолет, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Инцидент произошел 28 января на Пейзажной улице. Все началось с разногласий вокруг парковки, в результате которых один из водителей достал нож. Его противник ответил ударом по автомобилю Volkswagen Touareg, повредив бампер и разбив фару, а затем направил в сторону машины травматическое оружие, написал «Петроград».

Очевидцы вызвали полицию, и оба участника конфликта были задержаны. Оказалось, что оба водителя — жители Санкт-Петербурга, им по 42 года. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности.