Водители стали жертвами столкновения двух грузовиков в Амурской области

Два человека погибли в результате ДТП с участием грузовиков в Свободненском районе Амурской области. Авария произошла на автодороге Благовещенск — Свободный. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сотрудников региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, происшествие случилось в первой половине дня 8 апреля 2025 года. В результате аварии оба водителя получили смертельные травмы и скончались до приезда медиков, одно из транспортных средств загорелось.

Сейчас на месте работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа МО МВД России «Свободненский». Эксперты устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют причины ДТП.