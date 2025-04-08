Водители стали жертвами столкновения двух грузовиков в Амурской области

Два человека погибли в результате ДТП с участием грузовиков в Свободненском районе Амурской области. Авария произошла на автодороге Благовещенск — Свободный. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сотрудников региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, происшествие случилось в первой половине дня 8 апреля 2025 года. В результате аварии оба водителя получили смертельные травмы и скончались до приезда медиков, одно из транспортных средств загорелось.
Сейчас на месте работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа МО МВД России «Свободненский». Эксперты устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют причины ДТП.
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