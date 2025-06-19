Водители легковушек за час сбили двух пенсионерок в саратовском Энгельсе

В Энгельсе зафиксировали два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пожилые женщины. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции телеканалу « Саратов 24 ».

По информации ведомства, первое ДТП случилось 18 июня в 15:25 на пешеходном переходе по улице Гагарина. Автомобиль «Хендэ Крета», которым управлял 60-летний водитель, сбил женщину 1948 года рождения.

Вторая авария произошла в 16:15 на улице Маршала Василевского, где расположен импровизированный продуктовый рынок. Водитель 1979 года рождения, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2111, наехал на 66-летнюю пенсионерку.

Обе пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения с травмами.