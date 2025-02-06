Водители легковушек попали в больницу после столкновения под Ставрополем

Два человека пострадали при ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщило «АБН24» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария произошла на 557-м километре трассы Астрахань — Элиста — Ставрополь. По данным ведомства, водитель машины Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107.

Оба автомобилиста получили травмы. Им потребовалась госпитализация. Организована проверка.

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