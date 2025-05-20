Водители Lada Granta дважды за сутки сбили пешеходов в Саратовской области

Вчера, 19 мая, в Саратове и Светлом произошли ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции телеканалу «Саратов 24».
Около 07:50 в поселке Светлый у дома №5 по улице Лопатина произошло ДТП. Водитель 2000 года рождения, находясь за рулем автомобиля Lada Granta сбил 38-летнюю женщину.
Также около 11:00 в Саратове у дома №8 по улице Навашина случилось еще одно ДТП. Lada Granta под управлением 39-летнего водителя наехала на женщину 1962 года рождения, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу.
Обе пострадавшие были госпитализированы.
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