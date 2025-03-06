Водителей трамвая осудили за ДТП с гибелью женщины в Челябинской области

Суд в Златоусте Челябинской области вынес приговор водителям общественного транспорта по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Происшествие случилось в июле 2024 года. Трамвай модели «Татра» вышел из строя, и машинист, отключив аккумулятор, обеспечивавший работу тормозной системы, ожидал помощи. В ходе транспортировки неисправного трамвая сцепка оборвалась, и вагон начал неконтролируемо ускоряться. В результате он столкнулся с другим составом, из-за чего второй сбил женщину.
Пострадавшая скончалась на месте ДТП. Водителей приговорили к наказанию в виде года лишения свободы в колонии-поселении.
Рыбак провалился под лед на Москве-реке. Его заметила провожавшая детей в школу женщина
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте