Водителей трамвая осудили за ДТП с гибелью женщины в Челябинской области

Суд в Златоусте Челябинской области вынес приговор водителям общественного транспорта по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Происшествие случилось в июле 2024 года. Трамвай модели «Татра» вышел из строя, и машинист, отключив аккумулятор, обеспечивавший работу тормозной системы, ожидал помощи. В ходе транспортировки неисправного трамвая сцепка оборвалась, и вагон начал неконтролируемо ускоряться. В результате он столкнулся с другим составом, из-за чего второй сбил женщину.

Пострадавшая скончалась на месте ДТП. Водителей приговорили к наказанию в виде года лишения свободы в колонии-поселении.