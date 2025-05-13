Водитель за рулем Lada Kalina сбил девочку в Пензе

В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Вечером 11 мая около дома № 139 на улице Калинина 54-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Lada Kalina, сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Пензенские госавтоинспекторы также разыскивают очевидцев другой аварии, произошедшей в апреле на улице Терновского. Свидетелей происшествия просят обратиться в управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам 59-91-24, 59-90-02, 59-90-05 или прийти по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.