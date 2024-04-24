Водитель вылетел из машины после столкновения с иномаркой в Петербурге | 360°

24 апреля 2024, 14:47
Водитель вылетел из машины после столкновения с иномаркой в Петербурге
Молодой человек серьезно пострадал в ДТП с участием двух машин в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.
Авария произошла на пересечении 2-й Советской улицы и Греческого проспекта. Там столкнулись LADA Priora и Hyundai Solaris. По словам очевидцев, после удара 19-летний водитель отечественной легковушки вылетел из салона машины.
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Автомобилиста госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Организована проверка.
Санкт-Петербург
МВД РФ
ДТП
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