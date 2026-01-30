Водитель Volvo погиб в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области на трассе М-7 Москва — Уфа случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. О подробностях аварии рассказали НИА «Нижний Новгород» сотрудники регионального управления Госавтоинспекции.

Первоначально установлено, что шофер грузового автомобиля марки МАЗ с прицепом неправильно оценил дорожную ситуацию и двигался на скорости, несоответствующей погодным условиям дороги.

Это привело к выезду грузовика на противоположную сторону дорожного полотна, где последовало столкновение с двумя транспортными средствами: «Газелью», управляемой водителем возрастом 35 лет, и Volvo с полуприцепом, за рулем которого находился 50-летний водитель.

От полученных травм водитель транспортного средства Volvo скончался на месте столкновения. Шофера МАЗ доставили в районную больницу Лысково с многочисленными телесными повреждениями различной степени тяжести.