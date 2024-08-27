Водитель Volkswagen сбил восьмилетнего велосипедиста в Удмуртии

Днем 24 августа на улице Интернациональной в селе Вавож произошла авария с участием ребенка. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил восьмилетнего мальчика, который на велосипеде неожиданно выехал на дорогу.

Ребенок получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка.

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