Водитель Volkswagen сбил восьмилетнего велосипедиста в Удмуртии
Днем 24 августа на улице Интернациональной в селе Вавож произошла авария с участием ребенка. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.
По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил восьмилетнего мальчика, который на велосипеде неожиданно выехал на дорогу.
Ребенок получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка.
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