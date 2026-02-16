Водитель Volkswagen погиб при обгоне во время снегопада в Курганской области

В Шадринском округе Курганской области произошло ДТП, в котором погиб молодой водитель. По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, трагедия случилась на трассе во время снегопада, сообщил URA.RU.
По данным полицейских, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat решил обогнать другую машину, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Tiguan. В результате аварии шофер Passat погиб на месте.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по фактцу случившегося.
