Водитель внедорожника сбил ребенка на тюбинге в Нижегородской области

Дорожная авария с участием ребенка произошла в Сеченовском районе Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Происшествие случилось в селе Кочетовка. Согласно данным ведомства, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, следуя по дворовой территории, сбил семилетнего мальчика. Тот катался по улице на тюбинге, привязанном к овчарке.
Ребенку потребовалась госпитализация. Медики диагностировали у юного пациента травмы головы и перелом ключицы. Проводится проверка.
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