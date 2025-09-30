Водитель внедорожника погиб, врезавшись в стоящий на обочине грузовик в Екатеринбурге

Один человек погиб и один пострадал в ДТП на территории Екатеринбурга. Авария произошла на 12-м километре Полевского тракта. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.

По данным полицейских, автомобиль Chevrolet Niva при движении в сторону улицы Перспективной столкнулся со стоящим на обочине грузовиком КамАЗ. В результате 63-летний водитель внедорожника погиб до приезда скорой помощи, его пассажирку 1970 года рождения госпитализировали с травмами различными травмами.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия. Проводится проверка.

