Водитель внедорожника погиб, врезавшись в стоящий на обочине грузовик в Екатеринбурге

Один человек погиб и один пострадал в ДТП на территории Екатеринбурга. Авария произошла на 12-м километре Полевского тракта. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.
По данным полицейских, автомобиль Chevrolet Niva при движении в сторону улицы Перспективной столкнулся со стоящим на обочине грузовиком КамАЗ. В результате 63-летний водитель внедорожника погиб до приезда скорой помощи, его пассажирку 1970 года рождения госпитализировали с травмами различными травмами.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте