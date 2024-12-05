Водитель внедорожника погиб в массовом ДТП с грузовиками на трассе под Екатеринбургом

Массовая авария с участием большегрузов произошла в Свердловской области. Не обошлось без жертв, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось на 40-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск — Реж. Согласно данным ведомства, водитель грузовика Volvo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «газелью» и Chevrolet Niva.

Смертельные травмы получил водитель внедорожника. Организована проверка.

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