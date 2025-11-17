Водитель внедорожника погиб при столкновении с погрузчиком в Ленобласти

Смертельная авария произошла в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на Telegram-канал «Дорожный инспектор».

На 33-м километре трассы Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга столкнулись внедорожник Exeed и погрузчик. Жертвой ДТП стал водитель первой машины. Его пассажирка, девочка 2010 года рождения, была госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители инициировали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.